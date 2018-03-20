Общество

По факту ненадлежащей транспортировки пациента врачами «скорой помощи» в Пскове проводится проверка

По факту ненадлежащей транспортировки пациента бригадой скорой медицинской помощи в Пскове проводится служебная проверка. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона со ссылкой на председателя Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

Руководитель ведомства пояснил, что 20 марта в Пскове бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову наряда полиции для оказания помощи мужчине. «Со слов врачей, пациент находился в состоянии алкогольного опьянения, отказывался от медицинской помощи и транспортировки и выражал желание продолжить распитие спиртных напитков», — рассказал Игорь Потапов.

Несмотря на это, пациент был доставлен в приемный покой Псковской городской больницы. Через два часа, после протрезвления, мужчина самостоятельно покинул лечебное учреждение, в медицинской помощи не нуждался.

Вместе с тем, подчеркнул Игорь Потапов, транспортировка пациента была произведена ненадлежащим образом, что требует разбирательств. В связи с этим главному врачу Псковской станции скорой медицинской помощи Михаилу Мартынову поручено провести служебную проверку по данному случаю и доложить о ее результатах в Госкомитет. По ее итогам будет принято соответствующее решение.