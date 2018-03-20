Общество

В Пскове стартовала конференция «Актуальные вопросы охраны труда»

21 марта стартовала XVIII конференция «Актуальные вопросы охраны труда: от законодательных требований к контрольным вопросам», организованная совместно с Северо-Западной Ассоциацией «Безопасный труд» и Группой компаний «Восток-Сервис». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Государственной инспекции труда в Псковской области, конференция проводится по адресу: Псков, ул. Некрасова, д. 1-б в Большом конференц-зале.

Целью мероприятия является обеспечение продуктивного диалога между участниками конференции и представителями органов власти, повышение уровня информированности работодателей и работников об изменениях в трудовом законодательстве, выработка единых подходов к формированию профессиональных компетенций и поиск совместных решений по основным проблемам в сфере трудовых отношений и охраны труда.

В работе конференции принимает участие врио заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Псковской области Илья Герасимов с выступлением о порядке взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля, при организации и проведении проверок.

Начальник отдела охраны труда Государственной инспекции труда в Псковской области Ольга Пономарева поделится опытом практического применения проверочных листов (списка контрольных вопросов).

Среди участников конференции представители госкомитета Псковской области по труду и занятости населения, ГУ-ПРО Фонда социального страхования РФ, Псковского областного совета профсоюзов, НОУ ДПО «Учебный центр «Псков», Псковской испытательной лаборатории охраны труда, Управления пенсионного фонда РФ в г. Пскове.