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В апреле в «Школе молодого лидера» пройдут вебинары «Оформление проекта» и «Бюджет проекта»

21.03.2018 12:41|ПсковКомментариев: 0

В апреле в рамках проекта «Школа молодого лидера» пройдут обучающие вебинары на тему «Оформление проекта» и «Бюджет проекта». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, прямая трансляция вебинара будет вестись в группе «Школы молодого лидера» в VK (https://vk.com/smlp18). Присоединиться к вебинару и задать вопросы по теме может любой желающий.

Сейчас участники «ШМЛ» самостоятельно пробуют свои силы в социальном проектировании. Они уже прошли долгий подготовительный этап: участвовали в общем масштабном слете 17-19 ноября 2017 года, написали эссе на тему «Что я могу сделать для своего района\региона», а также посетили слеты в Великих Луках с 9 по 11 февраля и в Пскове с 16 по 18 февраля, в ходе работы которых было озвучено более 100 идей будущих социальных проектов, которые участники «ШМЛ» хотели бы реализовать на территории Псковской области.

После апрельских вебинаров до 30 мая наставники «ШМЛ» посетят 15 районов, и уже на месте смогут проконсультировать участников по вопросам, возникающих у них в процессе подготовке проектов.

Самым важным этапом «Школы молодого лидера» станет защита проектов на базе отдыха «Алоль» в августе. Три лучших проекта, которые будут выбраны на конкурсной основе, получат финансовую поддержку в сумме до 30 тысяч рублей.

Напомним, что организатором проекта «Школа молодого лидера» выступает ПРОО «СемьЯ» в партнерстве с СОП Псковский облсовпроф. Проект реализуется на средства гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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