Общество

Агропромышленники Псковской области прошли курс повышения квалификации

20 марта на базе Великолукской государственной сельскохозяйственной академии состоялись краткосрочные курсы повышения квалификации для специалистов АПК. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора, работу курсов открыл ректор Великолукской ГСХА Владимир Морозов, который рассказал о сотрудничестве академии и предприятий АПК в области подготовки кадров, о мерах, направленных на качественную подготовку специалистов-аграриев.





В рамках мероприятия с докладом о состоянии сельского хозяйства Псковской области и перспективах дальнейшего развития выступил заместитель начальника Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Александр Никандров. Кроме того, доцент кафедры экономики, менеджмента и торгового дела ВГСХА Елена Филиппова представила аналитическую информацию о качественном состоянии развития отрасли.



На курсах также были рассмотрены вопросы государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, в том числе механизмы кредитования в сфере АПК. Так, профессор кафедры экономики, менеджмента и торгового дела ВГСХА Дмитрий Комшанов поделился сведениями о ситуации в отношении поддержки Псковских предприятий.





Для участников мероприятия была организована экскурсия по учебно-научно-производственной базе академии ВГСХА, в ходе которой им рассказали о достоинствах районированных для Псковской области сортах картофеля и показали коллекцию из более чем 90 сортов картофеля, экспонируемых в лаборатории микроклонального размножения растений. Также все желающие имели возможность понаблюдать за работой в лаборатории микроклонального размножения растений, посетить с экскурсией музей трудовой и боевой Славы Великолукской ГСХА, а также лаборатории ПЦР и ветеринарную клинику академии.