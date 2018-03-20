Общество

Память мичмана Ивана Перова хотят увековечить в Пскова

Представители проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» обратятся к главе города Пскова с просьбой увековечить память мичмана, Героя Советского Союза Ивана Перова. С этим вопросом 21 марта в региональную общественную приемную «Единой России» пришел племянник известного подводника.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в ходе встречи с депутатом областного Собрания Владимиром Яниковым он рассказал, что в Симферопольском районе Республики Крым в честь его выдающегося предка названо целое село. «Обидно, что там его прославляют, а в Пскове до сих пор не увековечили память земляка», - посетовал потомок и попросил о содействии в установке мемориальной доски Ивану Перову.

Выслушав, парламентарий пояснил, что этот вопрос относится к компетенции властей города, и пригласил к разговору председателя Общественного совета партпроекта «Историческая память» в Псковской области Павла Дроздова. Тот, в свою очередь, заявил, что направит соответствующее обращение главе Пскова Ивану Цецерскому. «Будем готовить конкретное предложение», - сказал он и добавил, что в ближайшее время согласует с племянником героя текст для мемориальной доски.

Иван Степанович Перов с апреля 1941 года был боцманом-сигнальщиком подводной лодки «Л-4» 1-го дивизиона бригады подводных лодок Черноморского флота. В составе экипажа подлодки он участвовал в героической обороне Севастополя и освобождении Крыма, выполняя боевые задачи по несению дозорной службы, постановке минных заграждений, нарушению морских сообщений противника. За время боевых действий на Чёрном море он участвовал в 25 боевых походах, во время которых было потоплено 7 вражеских судов.

В боевом походе, проходившем с 15 апреля по 15 мая 1944 года, экипажу «Л-4» была поставлена задача осуществлять блокаду Крыма при наступлении советских войск. Когда на подлодке вышли из строя кормовые горизонтальные рули, мичман Перов организовал их ремонт, рискуя остаться в воде при срочном погружении подводной лодки. Вместе с одним из членов экипажа он в рекордно короткий срок устранил возникшую неисправность, обеспечив тем самым выполнение боевого задания. «Л-4» продолжила боевой поход, в ходе которого она 11 мая 1944 года атаковала вражеский танкер «Фредерик», нанеся ему серьезные повреждения, не позволившие этому судну до окончания боевых действий выйти в море.

Партийный проект «Единой России» «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Точка памяти» и многие другие.