Общество

На фермеров, складирующих навоз рядом с железной дорогой, пожаловался великолучанин

Житель Великих Лук пожаловался на фермы, которые на протяжении длительного времени свозят на территорию рядом с железной дорогой, между улицами Чайковского и Усмынская, неперегнивший навоз в промышленных масштабах. С соответствующей жалобой Сергей Медведев обратился на сайт врио губернатора Псковской области. Мужчина уверен, что этот навоз является источником неблагоприятного воздействия на среду обитания и здоровье людей.

«Прошу в связи с началом периода интенсивного таяния принять срочные, неотложные меры для ликвидации данного места складирования навоза, выявлению и наказанию лиц, виновных в нарушении требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также ответственных лиц, не осуществляющих должный контроль на указанной территории», - пишет житель Великих Лук.