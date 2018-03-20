Общество

В Псковской области усилят работу по профилактике наркопреступлений и их выявлению на ранних стадиях

В среду, 21 марта, в администрации Псковской области прошло очередное заседание антинаркотической комиссии региона. По поручению председателя комиссии, временно исполняющего обязанности губернатора области Михаила Ведерникова его провел начальник Управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в работе комиссии в режиме видеоконференцсвязи также приняли участие руководители органов местного самоуправления. Главной темой стало подведение итогов деятельности антинаркотической комиссии за 2017 год.

В ходе совещания было отмечено, что показатели заболеваемости наркоманией и смертности от употребления наркотических средств в регионе оцениваются как удовлетворительные. Согласно данным мониторинга, проведенного в начале этого года Псковским филиалом Академии ФСИН России, в общественном сознании только у 6% респондентов наркомания среди других проблем общества воспринимается как острая и требующая неотлагательного решения. В 2017 году таких респондентов было 10%. В предыдущие пять лет показатели были выше в 3 раза.

Тем не менее, обсуждая деятельность подразделений по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и мерах по повышению эффективности взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления, участники совещания обратили особое внимание на появившийся в регионе новый способ распространения наркотических средств - посредством сети интернет. В прошлом году была выявлена и прекращена деятельность целого преступного сообщества, занимающегося сбытом наркотиков таким бесконтактным образом. Кроме того, по общему мнению участников комиссии, остается актуальной опасность распространения и потребления синтетических наркотических веществ. В этой связи принято решение усилить профилактическую работу в этих направлениях и активизировать деятельность территориальных органов УМВД России на районном уровне.

В ходе совещания также члена областной антинаркотической комиссии обсудили итоги реализации государственной программы Псковской области по обеспечению общественного порядка и противодействия преступности, в рамках которой в регионе проводится большое количество мероприятий, направленных на выявление и профилактику наркопреступлений. Среди них -профилактические рейды в образовательных учреждениях области, акция «Сообщи, где торгуют смертью», операция «Мак» и другие. Решением комиссии такая работа в регионе продолжится.

Также на заседании речь шла о реализации программы сертификатов на реабилитацию и ресоциализацию граждан, страдающих наркологическими заболеваниями. В прошлом году лечение в соответствующих общественных организация за счет госсредств получили 12 человек.

Подводя итоги совещания, Юрий Инстранкин отметил необходимость развития сотрудничества с общественными организациями, специализирующимися на борьбе с наркоманией. «Первоочередной задачей работы членов комиссии на этот год является усиленная профилактика наркопреступлений и их выявление на ранних стадиях», - подчеркнул он.