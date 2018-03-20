Общество

В Псковской области резко выросло число госпитализированных из-за гриппа пациентов

В Псковской области резко выросло число госпитализированных из-за гриппа пациентов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщила заместитель руководителя государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации - начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Ольга Котина.

По ее словам, несмотря на то, что заболеваемость гриппом и ОРВИ остается на стабильном уровне, за последнюю неделю она выросла в Пскова, Великих Луках и отдельных районах региона.

Фиксируются ОРВИ и грипп B с достаточно тяжелым лечением у непривитых пациентов.

«Процесс госпитализации в Псковской области резко вырос», - добавила Ольга Котина.