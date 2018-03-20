Общество

130 детей в Псковской области учатся дистанционно

130 детей из 17 районов Псковской области учатся дистанционно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель начальника управления образования Псковской области Сергей Николаев.

Благодаря возможности получения общего и среднего образования онлайн, подчеркнул Сергей Николаев, дети, находятся у себя дома по состоянию здоровья, не только получают знания, но участвуют в различных всероссийских конкурсах. Онлайн-консультация также могут получить их родители, причем, не только у педагогов, но и медицинских специалистов.

Руководитель стратегического проекта опорного ПсковГУ «Медицина и особенные люди», директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Андрей Царев пояснил, что консультация проводятся по телефону, скайпу, по средствам электронной почты и т. д. Если решение вопроса требует привлечения узких специалистов, сеанс видеосвязи назначается на конкретное время. Иногда онлайн-консультирования недостаточно, поэтому семью с ребенком с особенностями развития приглашают в ЦЛП.