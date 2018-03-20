Общество

В Псковской области откроют второй Региональный ресурсный центр для сопровождения общеобразовательных школ

В Псковской области откроют второй Региональный ресурсный центр для сопровождения общеобразовательных школ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель начальника управления образования Псковской области Сергей Николаев.

Сегодня подобный Региональный ресурсный центр действует на базе Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот. Консультации по сопровождению детей с инвалидностью там получают специалисты трех районов - Себежского, Пустошкинского и Опочецкого. В будущем планируется распространить эту практику и на другие муниципалитеты и открыть второй Региональный ресурсный центр.

«Сейчас родители понимают, что могут получать услугу в любом образовательном учреждении, потому что программа пишется под ребенка, где бы он не находился. Есть много методик, которые позволяют обучать детей-инвалидов даже дистанционно», - добавил Сергей Николаев.