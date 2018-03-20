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В Псковской области запущена программа по раннему выявлению у детей расстройств аутистического спектра 

21.03.2018 14:48|ПсковКомментариев: 0

В 2018 году в Псковской области запущена программа по раннему выявлению у детей расстройств аутистического спектра. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщила заместитель руководителя государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации - начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Ольга Котина.

По ее словам, запланировано анкетирование родителей. Заполненные анкеты будут оцениваться и передаваться в Федеральный ресурсный центр ПсковГУ, деятельность которого развернута на базе Центра лечебной педагогики Псковской области. 

В Псковской области планируется таким образом исследовать около 5 тысяч детей до 28 месяцев. 

Кроме того, Псковская область в этом году намерена подготовится заявку для участие в федеральной программе по развитие материально-технической базы детских учреждений здравоохранения.

Также в регионе разрабатывается комплекс мер по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми людьми и мер социальной поддержки. Для этой работы, подчеркнула Ольга Котина, необходимо развитие службы помощников, сиделок, которые могли бы на дому решать вопросы бытового характера.

Ольга Котина выразила надежду, что подготовка такого среднего и младшего медицинского персонала, специалистов, оказывающих психологическую помощь займется опорный ПсковГУ в рамках стратегического проекта «Медицина и особенные люди».

Теги: #ПсковГУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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