Общество

Деятельность отдела Росгвардии по Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В пятницу, 23 марта, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная деятельности подразделений отдела Росгвардии по Псковской области.

Накануне профессионального праздника росгвардейцев (27 марта – День войск национальной гвардии России) о работе подразделений отдела Росгвардии по Псковской области расскажет начальник отдела полковник полиции Игорь Алексеевич Иванов.

Как выстраивается работа подразделений центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) отдела по контролю за соблюдением законодательства в области оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности?

Какова роль подразделений вневедомственной охраны Росгвардии в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности?

Какие результаты показали спецподразделения отдела – СОБР и ОМОН?

Свои вопросы читатели Псковской Ленты Новостей могут задать на форуме под данным анонсом.

Дата проведения: 23 марта. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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