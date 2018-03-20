Общество

Из-за отсутствия отопления ученики псковского лицея №22 учатся в куртках

На официальном сайте врио губернатора Псковской области ведерников.рф появилась жалоба о «полном несоответствии» Погранично-таможенно-правового лицея. «Почему в школе №22 в некоторых классах нет отопления? В туалетах ледник! Дети должны сидеть в куртках и обуви зимней! Директор никаких мер не предпринимает»,– отмечает автор обращения.



Также псковичка жалуется на отвратительное качество еды в школьной столовой, сообщая, что дети имеют большое количество уроков и дополнительных занятий и поэтому не имеют возможности пообедать ни бесплатно, ни платно. Автор обращения также сообщает, что из школьных раздевалок воруют вещи, а единственная камера на входе в школу бесполезна.

Между тем в самом учебном заведении комментировать ситуацию отказались и порекомендовали обратиться в управление образования администрации города Пскова.