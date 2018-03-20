Общество

Заместитель главы Пскова Елена Полонская встретилась со школьниками из Неймегена

Сегодня, 21 марта, заместитель главы Пскова Елена Полонская встретилась с делегацией школьников из города-побратима Неймегена (Нидерланды), которые приехали в Псков в рамках школьного обмена. Они проживают в семьях сверстников из Псковского гуманитарного лицея.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, первую половину дня гости из Неймегена, как правило, проводят в лицее, посещают уроки английского, немецкого языков, русской музыки. А на прощальном вечере в Пскове голландские школьники выступят в роли актеров в русских народных сказках, а также сыграют на русских музыкальных инструментах.

Приветствуя гостей, Елена Полонская рассказала о том, как растет и развивается Псков, а также о том, что наш город входит в состав Ганзейских городов и в 2019 году примет Международные Ганзейские дни Нового времени. «Мы гордимся историей своего города, гордимся традициями и дружбой между Псковом и Неймегеном», - отметила заместитель главы Пскова и пожелала юным гостям из голландского города-побратима приобрести как можно больше друзей в Пскове.

Затем в ходе встречи школьники задали Елене Полонской интересующие их вопросы. Ребята отметили, что «Псков очень красивый город, его жители гостеприимные и добрые, а еда - хоть и необычная, но очень вкусная». Особенно гостей восхитил Троицкий собор, Кремль и река Великая.

В заключении гостям вручили памятные сувенирные колокольчики, расписанные вручную псковскими мастерами.

Голландские школьники пробудут в Пскове 9 дней. За это время они посетят с экскурсией Изборск, Печоры и другие исторические места.

Добавим, договор о партнерских связях между Неймегеном и Псковом впервые был заключен в ноябре 1987 года. В апреле 2014 года между городами было подписано новое соглашение о дальнейшем сотрудничестве. За годы дружбы идет активное сотрудничество в сфере образования, культуры, экономики и здравоохранения. Первые визиты обмена между школьниками двух городов состоялись в 2002 году в рамках проектов «Почему мы хотим стать европейцами», « Европейский Вавилон» и «Евротопия».