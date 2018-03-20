Общество

Олег Брячак рассказал, почему не стал вице-губернатором Псковской области по экономике

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», почему не стал вице-губернатором Псковской области по экономике. Напомним, этот пост оказался вакантен после ухода Сергея Перникова.

«Если бы я хотел стать замом по экономике, я бы был им еще в 2014 году. С экс-губернатором Турчаком у меня были разные отношения: в один период мы дружили, в другой воевали. И он дважды предлагал мне стать его заместителем по экономике, но я дважды отказывался», - сообщил гость студии, объяснив причину отказа имевшимися на тот момент проблемами с таможенным терминалом, которые нужно было решать. «А в должности зама это делать было бы гораздо сложнее — там была бы коррупционная составляющая», - отметил Олег Брячак.

«Заместитель губернатора по экономике — вроде статусно, солидно. Для кого-то это ступень в карьерной лестнице... Но я не клерк, который идет по служебной лестнице. У каждого свой путь. Единственное, к чему я стремлюсь на сегодняшний день, не забегая дальше сентября, - я стремлюсь стать главой Пскова, чтобы свой родной город возглавить и реализовать мысли, которые у меня есть по поводу его развития», - заявил парламентарий. Наряду с этим он в очередной раз подчеркнул: «Если в течение 2 - 3 лет я пойму, что не справляюсь с этой работой, я сам сниму с себя эти полномочия и не буду позориться».

«В этом городе я родился и собираюсь в нем умереть. Моими ногами оттоптан каждый двор. Я хотел бы сделать для этого города все. Я сумею навести порядок, я знаю, как работают чиновники, как формируется бюджет. Я развиваюсь сам и готов развивать свой город», - подчеркнул лидер псковских «эсеров».