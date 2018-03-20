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Работники Интеграционных мастерских готовы поставлять свою продукцию в соцучреждения Псковской области

21.03.2018 15:34|ПсковКомментариев: 0

Проект «Календарь добрых дел» представят Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. В. П. Шмитца. Презентация пройдет в рамках вечера «Круг благотворителей», который пройдет 28 марта в медиахолле Псковского драмтеатра.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, «Круг благотворителей» - это неформальный оффлайн краудфандинг, аналог британского проекта Gifting Circle. Благотворителей приглашают на фуршет, в ходе которого презентуют социально значимые проекты и здесь же собирают средства на их реализацию.

На реализацию «Календаря добрых дел» планируется собрать 70 000 рублей. Авторы проекта предложат благотворителям выбрать социальные учреждения Псковской области, куда подопечные Интеграционных мастерских будут поставлять свою продукцию и услуги. Это может быть деревянная мебель и игрушки в детские сады и дома-интернаты, постельное белье и свежие овощи в дома для престарелых и хосписы. Каждый новый месяц – новая организация.

Напомним, Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. В. П. Шмитца - это российско-германский проект, направленный на трудоустройство и профессиональную реабилитацию людей с особенностями развития старше 18 лет. Умельцы мастерских трудятся на 11 отделениях: деревообрабатывающее, картонажное, швейное, прачечное, растениеводства и другие.

Теги: #Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. В. П. Шмитца
Источник: Псковская Лента Новостей
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