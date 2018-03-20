Общество

Еще 106 млн рублей получит Псковская область на создание дополнительных мест в яслях

Еще 106 млн рублей получит Псковская область на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона со ссылкой на начальника Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.

Напомним, первый транш составлял 138 млн рублей, теперь, после увеличения, общая сумма межбюджетных трансфертов в 2018 году составит 244 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования», благодаря целенаправленной работе врио губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром.

Дополнительные места в яслях и ясельных группах будут создавать путем строительства новых зданий и выкупа уже готовых помещений. Всего в этом году должно быть создано 200 мест.

В 2019 и 2020 годах участие Псковской области в этой программе будет продолжено. Как заявлял ранее руководитель региона Михаил Ведерников, региона намерен справится с поставленной президентом России задачей и обеспечить к 2021 году всех детей региона в возрасте до 3-х лет местами в дошкольных учреждениях.