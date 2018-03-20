Общество

Александр Козловский поддержал закон о невозвратных железнодорожных билетах

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский поддержал закон о невозвратных железнодорожных билетах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария. Соответствующий законопроект был принят Государственной думой во втором чтении. Поддержавший его депутат Александр Козловский считает, что это позволит сделать железнодорожные билеты более дешевыми и доступными.

«Многие люди уже пользуются соответствующей возможностью, приобретая авиабилеты, - отметил он. - Невозвратный тариф позволяет существенно удешевить их стоимость, разница может составлять до 30%. При этом система возвратных билетов, разумеется, тоже сохранится. Какой билет покупать, будет выбирать сам пассажир. При этом в исключительных случаях даже за невозвратный билет можно будет вернуть деньги - например, если пассажир внезапно заболел, с ним произошел несчастный случай или был отменен сам поезд».

Как рассказал парламентарий, проект еще будет дорабатываться. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января будущего года.