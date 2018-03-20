Общество

Великолучане решают судьбу парка на проспекте Гагарина, 127

Великолучане приняли участие в голосовании по отбору дизайн-проектов парка на проспекте Гагарина, 127, которую благоустроят в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, рейтинговое голосование за проекты состоялось на площадке, расположенной в непосредственной близости к объекту благоустройства.

На суд горожанам были представлены два варианта проектов. Первый предполагает установку памятного знака, бетонной конструкции, торговых рядов. Авторы второго проекта предлагают заменить существующее покрытие, расширить вход, установить ограждения, скамейки, урны и заменить освещение.

Голосование сегодня продлится до 20.00, но уже понятно, что большинство жителей города на Ловати поддерживают второй вариант.