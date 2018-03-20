Общество

Менять нельзя оставить

Выборы закончились, а жизнь продолжается? Как бы не так... Выборы продолжаются. На этот раз псковичи голосуют за дизайн-проекты трех общественных территорий. Все по-взрослому: голосование идет по трем адресам, бюллетень выдается только при предъявлении паспорта, отдать свой голос можно строго до 20.00 21 марта. И многие псковичи, как отмечают на «избирательных участках», свой выбор уже сделали.

Надо признать, что люди действительно идут. Не целыми семьями, но трудовыми коллективами, офисами, компаниями друзей или соседей. В полдень проголосовать за дизайн-проекты пришел и глава Пскова Иван Цецерский. Он рассказал, что отдал свой голос за варианты №2 всех трех проектов - «Аллею ветеранов» на улице Юбилейной, за парк вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов, а также «Сквер искусств» на Четырех углах. Правда, если в случае первых двух он голосовал за изменения, то второй вариант проекта благоустройства «Сквера искусств» существенных изменений не предполагает. Иными словами, дорожки заасфальтируют, цветочки посадят. Но это и неслучайно. Дело в том, что город очень рассчитывает на поддержку в вопросе реконструкции сквера на Четырех углах со стороны иностранных партнеров. Заявка на эти работы в рамках программы приграничного сотрудничества уже принята к рассмотрению, не исключено, что к лету Псков получит деньги на реализацию проекта, поэтому федеральное финансирование в этом случае не потребуется. Но пока это лишь разговоры. Людям же хочется видеть общественные пространства, в которых они бывают ежедневно, ухоженными и привлекательными для туристов.

«Сквер искусств» на Четырех углах

Вариант №1 предусматривает большую работу. Там и клумбы, и детская площадка, и площадка для игр детей старшего возраста, и место для новогодней ели, и пространство для праздников, и место для музыкального фонтана или солнечных часов. А самое главное - ломать каблуки больше не придется: в сквере предполагается большое количество заасфальтированных дорожек. Одна из них, по кругу, для любителей роликовых коньков. У сквера предполагается парковка транспорта, что тоже немаловажно.

По мне, «Сквер искусств» на Четырех углах - это тот вариант, когда хуже уже некуда. Делать с ним что-то надо, и чем скорее, тем лучше. Уж слишком режет он глаз туристам, прогуливающимся по Рижскому проспекту в сторону центра города. Да и Ганза, как говорится, на носу, еще одна благоустроенная площадка для праздника в Пскове не помешает.

Вариант №2 благоустройства сквера существенных изменений в планировке не предполагает. Дорожки приведут в порядок, поставят пару архитектурных форм, высадят цветы. Для тех, кто боится перемен. Если все же не рассматривать это место, как дополнительную площадку, может, и трогать его не стоит? А как не трогать, если все митинги и флешмобы теперь проходят здесь?

«Аллея ветеранов» на улице Юбилейной

В данном случае все наоборот: вариант №1 благоустройства территории существенных изменений не предусматривает. «Оставить все, как есть!» - поясняла пришедшим проголосовать руководитель клуба председателей многоквартирных домов Нина Каштанова.

В варианте №2 данного проекта, кстати, понятно, почему проголосовать могут и школьники от 14 лет. Помимо благоустройства самой аллеи предполагается также организация площадки для скейтеров со специальными формами. Не все ж им скамейки в Детском парке туда-сюда ворочать?..

Парк вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов

Пожалуй, самый спорный проект, вызвавший массу противоречивых мнений.

Невооруженным глазом видно, что вариант №1 оставляет сквер достаточно зеленым, почти в первозданном виде. И в этом случае, может быть, лучше меньше, да лучше.

Вариант №2 испещрит парк дорожками, а также установит стилизованную детскую игровую площадку. Но самое интересное, что и в варианте №1, и в варианте №2 предполагается установка памятника стражам границы. Деньги на эти цели уже найдены, первый камень заложен. С проектом можно ознакомиться тут же, на «избирательном участке».

Нина Каштанова, которая встречала желающих проголосовать в библиотеке на Конной, призывала отдать свой голос за каждую зону, не быть безучастными. И лучше, все-таки голосовать за изменения, считает она. «Мы не можем голосовать только за наш сквер, мы должны помочь всем», - призывала руководитель клуба председателей многоквартирных домов. Была бы ее воля, вообще заставила бы весь город фигурками пушкинских героев.

А что по факту: по факту все три городских пространства планируют благоустроить до 2020 года по программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году из федерального бюджета на эти цели выделено 13 млн рублей. Деньги пойдут на реализацию проекта, который по итогам рейтингового голосование наберет наибольшее количество голосов, потому голосовать «за всех, чтобы всем помочь» - принцип так себе.

Глава Пскова Иван Цецерский уверяет, что благоустроены будут все три территории, просто в разные годы. Переживать за это точно не стоит. «13 млн рублей на один проект - мы такого объема финансирования ни на одно общественное пространство не тратили. За эти деньги можно даже установить небольшой фонтан», - считает он.

Надо понимать, что сегодня до 20.00 люди отдают свои голоса не за конкретные проекты, а за принципы - менять или оставить, как есть. Рейтинговое голосование проходит по адресам: центральная городская библиотека на улице Конной, 6, центр «Подросток» на улице Звездной, 12 и музыкальная школа №5 на улице Коммунальной, 48. Не забудьте паспорт.

Голосование хоть и тайное, но вам подскажут. А результаты будут известны уже 23 марта. Хотели что-то изменить в городе? Это ваш шанс.

Светлана Аванесова