Общество

Передача Пскову эстафеты проведения Ганзейских дней состоится 24 июня в Ростоке (Германия)

Вопросы подготовки к 39-м Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове летом 2019 года, обсудили на оргкомитете 21 марта. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципалитета.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Александр Гаврилов рассказал, что группа велосипедистов доставит переходящее знамя Международных Ганзейских дней из Ростока (Германия) в Псков. Оно будет торжественно передано Пскову на церемонии закрытия 38-х Международных Ганзейских дней в Ростоке 24 июня 2018 года в знак того, что следующие Ганзейские дни пройдут в Пскове.

В рамках праздника в Германии запланирована также презентация Пскова, которая будет включать в себя выступления псковских творческих коллективов, фотовыставки, демонстрации видеофильмов о городе.

В презентационной зоне планируется работа палатки, где будет представлена продукция псковских производителей, печатные материалы, а ремесленники организуют мастер-классы и интерактивные программы.