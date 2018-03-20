Общество

Верховный суд РФ поддержал требование ФСБ о передаче ключей шифрования от Telegram

20 марта Верховный суд РФ в ходе рассмотрения иска компании Telegram Messenger LLP к ФСБ России признал, что последняя имеет право требовать ключи шифрования без судебного решения. Как сообщает РБК, ранее представители спецслужбы заявили, что переписку пользователей Telegram и других мессенджеров нельзя считать тайной, а доступ к ней не ограничивает права граждан и не противоречит законодательству.



Спустя час после оглашения вердикта Роскомнадзор пригрозил заблокировать Telegram, если мессенджер не предоставит ФСБ ключи шифрования переписки. Основатель Telegram Павел Дуров в своем Twitter назвал угрозы заблокировать мессенджер бесполезными: «Угрозы блокировать Telegram, если он откажется предоставить персональные данные своих пользователей, не принесут плодов. Telegram будет поддерживать свободу и неприкосновенность частной жизни», - написал Дуров.



Напомним, в октябре 2017 года за отказ представлять ФСБ ключи для декодирования в Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей, после чего мессенджер обратился в Верховный суд.