Общество

Проблему заготовки дров для нужд населения обсудили в Стругокрасненском районе

Проблему заготовки дров для нужд населения обсудили в Стругокрасненском районе с участием законодательной и исполнительной власти региона. В обсуждении порядка обеспечения дровяной древесиной населения принял участие председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, с жалобами на отсутствие возможности самостоятельно заготовить топливо к депутату неоднократно обращались жители Стругокрасненского района.

Чтобы разобраться в проблеме и принять решение, которое устроило бы все заинтересованные стороны, председатель парламента предложил провести совместное совещание в муниципалитете. В нем приняли участие председатель Госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов, глава Стругокрасненского района Александр Волков, руководитель КУ «Стругокрасненское лесничество» Федор Федоров, главы волостей и арендаторы лесных угодий.

По словам Александра Котова, проблема носит системный характер и касается всех районов области – жители не имеют возможность самостоятельно заготовить дрова, поскольку лесные массивы, примыкающие к населенным пунктам, переданы в аренду. Выделяемые населению участки зачастую находятся в нескольких десятках километров от дома – везти дрова издалека невыгодно и неудобно. Но и их нужно дождаться – прежде лесничество должно выполнить отвод делянок для заготовки древесины.

На встрече, прошедшей в администрации района, Федор Федоров сообщил присутствующим, что уже почти половина предполагаемого лесосечного фонда отведена под делянки, и перечислил места их расположения. «Также у нас обеспечением древесиной занимаются арендаторы – все готовы, откликаются на просьбы жителей, - добавил руководитель лесничества. - Население в районе стареет, и сейчас больше нуждается не в заготовке древесины, а в поставке дров».

Александр Котов и Александр Волков не согласились с руководителем лесхоза. «То, что сделано сегодня, можно считать заготовкой на следующий сезон. Через неделю снег растает, и никто уже не сможет заехать в лес. Этого ждали осенью прошлого года», - прокомментировал озвученную информацию глава района.

Александр Котов отметил, что часть жителей, несмотря на предложения арендаторов по поставке готовых дров, хочет самостоятельно заготавливать древесину, поскольку это выгоднее. «Нельзя ли выделить дровяные лесосеки, чтобы жители могли приехать и заготовить?» - поинтересовался у лесозаготовителей депутат.

По словам арендаторов, такая ситуация невозможна по нескольким причинам: они не могут продавать древесину на корню, а предоставлять участки на условиях субаренды в небольших объёмах им невыгодно. Кроме того, они не готовы нести ответственность за таких заготовителей в случае чрезвычайных ситуаций.

«Отведите на своей территории тысячу кубов, разделите на небольшие участки. Вы здесь живёте и работаете, и людей этих давно знаете», - заметил на это Александр Котов.

Виктор Мусатов сообщил, что с 2018 года госкомитет по природопользованию и охране окружающей среды проводит процедуры по выделению делянок по новой схеме – лимиты определены на год, и осенью привычных проблем не будет. Руководитель органа исполнительной власти региона напомнил арендаторам о том, что им нередко приходится обращаться с просьбами в комитет, например, о продлении разрешений, и предложил идти навстречу друг другу и муниципалитетам.



По мнению Александра Волкова, чтобы системно решить вопрос, уже сейчас необходимо думать о следующем сезоне: «Должен быть какой-то задел на будущее, чтобы и население заранее знало, кому куда ехать».

Александр Котов предложил учесть при этом пожелания волостей – делянки по-прежнему не устраивают многих жителей из-за дальнего расстояния, небольшие участки леса, по мнению депутата, должны выделяться рядом с населенными пунктами. «80 процентов лесов переданы в аренду. И это отводил комитет. Сделайте теперь удобно для тех, кто хочет своими силами заготовить», - отметил Александр Котов.

По итогу обсуждения председатель Собрания предложил главам волостей, которые первыми сталкиваются с недовольством населения, адресовать все жалобы в комитет. «Решайте вопросы с лесничеством, потому что это ответственность комитета – с ним у арендаторов заключены договора, сложились взаимоотношения. У арендаторов есть обязательства, у комитета – право требовать. И если арендаторы не готовы идти навстречу, решение замыкается на комитете», - резюмировал Александр Котов.

Напомним, 15 февраля в ходе приема граждан в приемной «Единой России» к Александру Котову обратился житель Стругокрасненского района Евгений Артемьянов, рассказавший, что делянки для населения выделяются за 60 километров от деревни, в которой он проживает: «Даже 20 и 30 километров – это далеко. Мы как-то привыкли, что в лес пошёл и пилишь. Тем более с лесом проблемы нет». Александр Котов пообещал разобраться, совещание в муниципалитете стало следствием обозначенной проблемы