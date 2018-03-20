Общество

Разработку новых маршрутов по направлению Большой Гоголевки и изменение графика движения автобуса №8 обсудили в Пскове

В среду, 21 марта, глава города Пскова Иван Цецерский провел прием граждан по личным вопросам. На встрече присутствовали жители микрорайона Шабаново и Большая Гоголевка, начальник отдела по транспорту и связям Управления городского хозяйства администрации города Пскова Евгений Зинкевич, начальник отдела эксплуатации ГППО «Псковпассажиравтотранс» Валерий Большаков, заместитель генерального директора эксплуатации ГППО «Псковпассажиравтотранс» Андрей Шапрыкин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления, собравшиеся обсудили вопросы ввода дополнительного транспорта до названных микрорайонов, разработку новых маршрутов, а также изменения в графике курсирования автобуса №8.

Псковичи рассказали, что существующего транспортного сообщения с центром Пскова им недостаточно как по частоте, так и по дальности следования. «По утрам уезжаем нормально, а вечером слишком большие перерывы между автобусами. Жители после работы, а дети после секций не успевают на автобус в 20:08», - отметила жительница Большой Гоголевки и поинтересовалась у главы города и ответственных лиц, можно ли пустить дополнительный рейс или перенести время выезда автобуса №8 по вечерам, а также организовать движение общественного транспорта до конца населенных пунктов.

Валерий Большаков добавил, что данный участок нуждается в развитии инфраструктуры: установки остановок, пешеходных дорожек, организации площадки для разворота автобусов.

По итогам встречи Иван Цецерский поручил рассчитать технические возможности организации движения общественного транспорта до конца населенных пунктов с проведением замеров автодороги, исследований на возможность расширения проезжей части, оборудования пешеходных дорожек и обеспечения освещением данной территории. Также было принято решение внести изменения в график движения автобуса по маршруту №8 «Вокзал - Корытово»: теперь он будет отправляться от остановки «Вокзал» не в 20:08, а в 20:18.

Помимо этого псковичи пожаловались главе города на наличие больших луж у остановки «Дамба», которые препятствуют движению пешеходов, на что Иван Цецерский дал распоряжение незамедлительно проверить данный участок и устранить нарушения.