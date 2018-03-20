Общество

В администрации Пскова отреагировали на сигнал о холоде в лицее №22

В связи с обращением на сайт врио губернатора Псковской области ведерников.рф псковича по поводу отсутствия отопления в некоторых классах Погранично-таможенно-правового лицея, в среду, 21 марта, первый заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области Геннадий Барышников, заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов и заместитель начальника Управления образования администрации Пскова Светлана Котова организовали рабочий выезд в школу №22.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов МСУ Пскова, Александр Коновалов отметил, что образовательное учреждение было построено в 1973 году, поэтому, безусловно, нуждается в модернизации и ремонте. По его словам, в некоторых помещениях, особенно в коридоре, где ветхие окна, температура действительно ниже, чем в классах, но в целом соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Замглавы администрации сообщил, что вопрос находится на контроле в Управлении образования и в рамках программы «500 окон» в 2018 и 2020 годах планируется выделение полумиллиона рублей на замену части окон в данном учебном заведении.

По поводу некачественного питания в школе, о котором также сообщалось в обращении псковича, Александр Коновалов заявил, что комиссия оценила меню, которое предлагалось учащимся в этот день, и пришла к выводу, что качество и калорийность предлагаемой пищи соответствуют всем необходимым требованиям.