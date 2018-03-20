Общество

В Пскове открыли Неделю детской книги

В среду, 21 марта, в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева состоялось открытие Недели детской книги-2018. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, вначале встречи праздничное настроение зрителям подарила песня «Свет добра» в исполнении Анны Павловой.

Со словами напутствия к юным читателям обратился заместитель начальника Управления культуры администрации города Пскова Вячеслав Рахман. Свое выступление он продолжил песнями для детей.

В сказочный мир книжных героев ребят ввела литературная игра «Удивительный мир приключений».

Праздничную программу продолжила гость Недели детской книги писатель Вероника Ткачева. Дети задавали вопросы автору о героях ее книг, иллюстрациях произведений и творческих планах.

Наиболее торжественным моментом праздника стало награждение победителей конкурса детских талантов и мастерства «Проба перышка». Вероника Ткачева вручила призы и пожелала ребятам новых литературных открытий.