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Общество

В Пскове слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России приняли присягу

22.03.2018 07:23|ПсковКомментариев: 0

В среду, 21 марта, группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по регирну, церемония проходила в помещении музея  Управления МВД России по Псковской области. Шесть месяцев длилась учеба двадцати семи молодых стражей порядка. Принятие  присяги  стало для них логическим завершением напряженной программы профессиональной подготовки.

С этим знаменательным событием в жизни полицейских поздравили руководители ряда подразделений и служб УМВД России по Псковской области и УМВД России по городу Пскову. От лица представителей старшего поколения перед собравшимися выступил заместитель председателя совета ветеранов органов внутренних дел области полковник милиции в отставке Сергей Ляхов. Он напомнил, что главной задачей сотрудников полиции была и остается защита прав и законных интересов граждан, оказание помощи каждому, кто в ней нуждается.

Затем полицейские перед строем поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу по поддержанию  правопорядка и общественной безопасности.

Скоро юноши и девушки в полицейской форме приступят к выполнению своих непосредственных служебных обязанностей  в различных подразделениях органов внутренних дел региона.

Источник: Псковская Лента Новостей
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