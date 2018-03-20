Общество

Правительство РФ разрабатывает новые меры поддержки женщин

Правительство РФ разрабатывает новые меры поддержки женщин. Как пишут «Известия», планируется довести их зарплаты до уровня мужских, а также активнее привлекать в бизнес и в политику. Это следует из утвержденного плана по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин. Большинство мероприятий будет разработано уже в этом году, а реальные изменения ожидаются к 2022-му.

Правительство утвердило мероприятия по реализации в этом году первого этапа Национальной стратегии действий в интересах женщин. Соответствующее распоряжение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 14 марта.

Документ предполагает несколько основных направлений работы. Первое - создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов. Фактически заниматься этим будут региональные власти - кабмин в нынешнем году подготовит методические рекомендации, сказано в плане. Они будут касаться повышения мотивации к ведению здорового образа жизни, разработки мер по предотвращению преждевременного старения. Кроме того, в документ вошли положения о профилактике неинфекционных болезней (причем отдельный пункт по снижению заболеваемости раком молочной железы) и программах лечения от алкоголизма и наркомании.

Еще один блок работы посвящен улучшению экономического положения женщин. Согласно плану, к лету этого года необходимо снизить их долю среди занятых на работах с вредными или опасными условиями труда (видимо, посредством анонсированного ранее пересмотра списка «неженских» профессий). Заинтересованные ведомства подготовят свои предложения о популяризации женского предпринимательства, привлечении представительниц прекрасного пола к изучению математических и естественных наук, организации профобучения и дополнительного образования для безработных и тех, кто готовится к выходу из декрета. Региональные власти должны будут сообщить в Минтруд, каким образом могут усовершенствовать соцподдержку малообеспеченных.

Следующий блок - профилактика социального неблагополучия женщин. В его рамках заинтересованные ведомства представят правительству предложения по смягчению наказания за преступления небольшой тяжести, «включая более широкое применение оснований для освобождения от отбывания наказания... в отношении беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей». Сейчас по УК РФ они имеют право на отсрочку отбывания наказания.

Также предусмотрена работа по профилактике насилия и предотвращению сексуальной эксплуатации. В 2018-м будут обсуждаться только предложения по этому поводу. Их реализация запланирована на последующие годы.

В плане есть и меры повышения роли женщин в общественно-политической жизни. Государство окажет содействие профильным общественным организациям и объединениям. Они смогут в том числе участвовать в международном сотрудничестве по линии ООН, ОБСЕ, Совета Европы, АТЭС, БРИКС, «группы 20».

Контроль за реализацией плана мероприятий возложен на Минтруд. Ведомство ежемесячно будет отчитываться правительству.

В пресс-службе Минтруда сообщили «Известиям», что по итогам реализации стратегии будут в том числе созданы условия для сокращения разницы в доходах мужчин и женщин, а также для увеличения числа женщин — чиновников и политиков, снижения уровня насилия. К 2022 году должна быть сформирована система мер для реализации принципа равных прав, свобод и возможностей мужчины и женщины, а также для преодоления «стереотипных представлений о социальных ролях» полов, добавили в ведомстве.