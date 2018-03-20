Общество

Великолукская межрайонная больница подала заявку на приобретение нового рентгенологического комплекса для поликлиники №1

Великолукская межрайонная больница подала дополнительную заявку на включение в план мероприятий по приобретению медицинского оборудования на второй квартал 2018 года. В частности, речь идет о покупке рентгенологического комплекса на три рабочих места для поликлиники №1. Об этом на сайте ведерников.рф сообщил председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, отвечая на вопрос обеспокоенных состоянием больницы пациентов.

По его словам, рентгенологическое оборудование поликлиники №1 ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» действительно не удовлетворяет современным требованиям ни по пропускной способности, ни по техническим характеристикам, в связи с чем администрацией больницы подана заявка на приобретение современного оборудования.

Заявка будет рассмотрена в установленном порядке.