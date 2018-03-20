Общество

Псковичи могут стать участниками всероссийской контрольной по математике

В субботу, 24 марта, Яндекс проведет контрольную по математике «Что и требовалось доказать». Любой желающий может принять в ней участие онлайн: задания будут опубликованы на сайте проекта в 12.00 по московскому времени.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании «Яндекс», контрольная включает десять задач. Для их решения достаточно знать школьную программу, так что попробовать свои силы смогут все. Задания будут доступны на сайте в течение суток. Приступить к ним можно в любое время, но на решение даётся только час. Чтобы подготовиться к контрольной, можно потренироваться: на сайте есть тестовая версия работы и задачи прошлых лет.

Первый раз контрольная «Что и требовалось доказать» проходила в 2015 году, тогда её написали 12,6 тысячи человек. В прошлом году в ней приняли участие 21,3 тысячи жителей России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. Пятёрки получили 22% участников, четвёрки - 19%, а тройки - 25%.