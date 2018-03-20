Общество

Ключевые сервисы Пенсионного фонда РФ доступны в мобильном приложении, напоминают псковичам

Ключевые сервисы ПФР доступны для псковичей в мобильном приложении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области, мобильное приложение ПФР позволяет с помощью таких устройств, как планшет или смартфон, получить ряд ключевых услуг Пенсионного фонда.

Для начала работы с приложением необходимо ввести четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход в приложение, и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. В случае ее отсутствия необходимо зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru и подтвердить свою учетную запись в клиентской службах ПФР или МФЦ, офисах Почты России, Ростелекома и в других специализированных центрах обслуживания.

С помощью приложения можно узнать о состоянии индивидуального лицевого счета, продолжительности стажа и количестве пенсионных баллов, получить сведения о назначенной пенсии и социальных выплатах, узнать остаток средств материнского капитала. Эти функции доступны только после авторизации, поскольку касаются личных данных гражданина.

Записаться на прием в ПФР, с помощью геолокации найти ближайшую клиентскую службу ПФР или МФЦ, заказать документы или направить обращение можно без авторизации.

Мобильное приложение ПФР доступно на платформах Android и iOS, а также является бесплатным для скачивания и использования. Также в мобильном приложении реализована технология Touch ID*, благодаря которой вход в него можно осуществить по отпечатку пальца.