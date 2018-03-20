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Общество

Поддельные 5 тысяч рублей обнаружили в одном из финансовых учреждений Опочки

22.03.2018 10:37|ПсковКомментариев: 0

В одном из финансовых учреждений города Опочки выявлена пятитысячная купюра с признаками подделки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту полицией проводится проверка.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

Теги: #фальшивки
Источник: Псковская Лента Новостей
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