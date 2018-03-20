Общество

Псковичам разъясняют, куда обращаться по вопросам назначения пенсии в соответствии с договором между Россией и Израилем

Пенсионный фонд обращает внимание на то, что по вопросам назначения пенсии в соответствии с договором между Российской Федерацией и Государством Израиль о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения от 6 июня 2016 года, гражданам, проживающим на территории Российской Федерации, следует обращаться в территориальный орган ПФР по месту жительства, а проживающим на территории Государства Израиль – в соответствующее территориальное подразделение Института национального страхования Государства Израиль.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области, в нашем регионе справочную информацию по реализации права на пенсию можно получить по телефону горячей линии отделения ПФР по Псковской области 8-800-775-79-50.

Также справочную информацию можно получить в Департаменте по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей.

Телефон Департамента: 8 (495) 987-80-30. Адрес приема граждан: Москва, ул. Академика Анохина, д. 20, корпус А. Непосредственный прием посетителей ведется с понедельника по четверг с 09.30 до 17.00 и по пятницам с 09.30 до 16.00.

Адрес для отправки корреспонденции: 119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4, ГСП-1.