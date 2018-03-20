Общество

С марта псковичи могут получить скидку при оформления приглашений для иностранных граждан

С марта псковичи могут получить скидку при оформления приглашений для иностранных граждан. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщил врио начальника отдела Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области подполковник полиции Павел Васильев.

Он отметил, что, оформляя приглашение через портал госуслуг, с марта псковичи могут воспользоваться скидкой - вместо 800 рублей госпошлина составит 560 рублей.

В целом в ведомстве фиксируют значительный рост обращений граждан за госуслугами в электронном виде. Так, количество обращений, поданных в электронном виде, выросло в 3,5 раза и в этом году составило уже 5,5 тысяч. «Граждане понимают, что сайт госуслуг - это простой механизм общения граждан и государства. Можно подать заявление в любое время суток, не выходя из дома», - уверен Павел Васильев.

Он отметил, что для таких граждан существует отдельная запись, поэтому им не нужно стоять в очередях. Но главное преимущество - 30-процетная скидка на оплату госпошлину. Например, при оформлении загранпаспорта нового образца госпошлина стоит 3500 рублей, а при оплате через сайт госуслуг - 2450 рублей.

На сегодня все услуги по линии миграционной службы через сайт госуслуг можно получить с 30-процентной скидкой.