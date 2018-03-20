Общество

Селфи для подачи заявления на получение госуслуги в электронном виде не подходит, напоминают псковичам в полиции

Селфи для подачи заявления на получение госуслуги через интернет не подходит. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщил врио начальника отдела Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области подполковник полиции Павел Васильев.

По его словам, граждане продолжают допускать ошибки при оформлении заявлений для получения госуслуг в электронном виде. Порядка 20% заявлений отклоняются, поскольку граждане предоставляют фотографии несоответствующего формата.

Павел Васильев добавил, что граждане проявляют фантазию — прикрепляют фотографии с животными, на экзотическом фоне, даже в душе. «Селфи для подачи заявлений не подходит», - добавил он.

«Требования строгие, потому что планируется приравнять фотографию, размещенную на портале госуслуг, к фотографии на документе», - отметил он.