Общество

Псковичи могут подать заявление на новый загранпаспорт, а пока пользоваться старым

Псковичи могут подать заявление на новый загранпаспорт, а пока пользоваться старым, срок которого скоро истекает. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщил врио начальника отдела Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области подполковник полиции Павел Васильев.

Он напомнил, что загранпаспорт гражданин РФ может поменять в любое время. «Можно обратиться заранее для оформления документа, но при подаче заявления гражданин должен уведомить инспектора, что хочет оставит документ у себя. У него остается паспорт, но подано заявление», - сказал Павел Васильев.

Он добавил, что новый загранпаспорт гражданину выдадут только тогда, когда заберут старый, с этого времени новый начнет действовать, а дата его оформления не имеет значения.