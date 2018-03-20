Общество

Срок получения справки о наличии или отсутствии судимости через сайт госуслуг сокращается до 10 дней

Срок получения справки о наличии или отсутствии судимости через сайт госуслуг сокращается до 10 дней. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель начальника информационного центра УМВД России по Псковской области подполковник внутренней службы Сергей Майоров.

Он пояснил, связано это с тем, что отсутствует почтовые пересылки. Гражданину достаточно просто распечатать эту справку. Несмотря на то, что на ней отсутствуют печати, большинство работодателей это не смущает.

Добавим, справка выдается бесплатно.