Общество

Налоговые льготы для пенсионеров обсудили в Псковском Красном Кресте

В рамках проекта Псковского регионального отделения Российского Красного Креста «Центр помощи и досуга для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» состоялась дискуссионная площадка на тему: «Налоговые льготы по имущественным налогам. Налоговая амнистия в отношении имущественных налогов физических лиц».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского отделения РКК, участниками дискуссии стали представители органов региональной власти, представители общественных организаций города Пскова, активисты проекта Красного Креста.

Перед аудиторией в формате дискуссионной площадки выступил заместитель начальника межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Сергей Голубев. Он отметил, что все граждане, у которых есть какая-то собственность, должны заплатить за нее налоги. Их три: налог на имущество (квартира, дом, дача, гараж), земельный и транспортный. В большинстве случаев ломать голову над тем, куда и когда за что и сколько платить, не приходится. Налоговая все рассчитывает сама и присылает общее уведомление по трем налогам с платежкой. В привычном бумажном виде или в новомодном электронном, если у гражданина заведен личный кабинет налогоплательщика. Остается только оплатить. Но не всегда все так просто.

Пожилые люди узнали, что налог это обязательный, индивидуально-безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Выступающий также отметил, что налогообложение - это система расчетов налогов и формы их выплаты и политика государства по налогообложению может меняться. Меняются ставки налога на имущество физических лиц. На встрече особое внимание было уделено налоговым льготам. В свою очередь пожилые люди интересовались, что делать, если уведомление по почте не пришло и платежки в почтовом ящике может не оказаться, а налог заплатить надо. Оказывается, если по всем трем налогам - на имущество, земельному и транспортному - в сумме надо платить меньше 100 рублей, налоговая платежка просто не посылается.

И это единственный случай, когда действительно можно расслабиться.

В то же время в ходе дискуссии было особо отмечено о необходимости пользоваться интернет-сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», расположенном на официальном сайте ФНС России.

Многие пожилые люди записывали полезную для себя информацию о налогах на имущество физических лиц, чтобы впоследствии полученные знания применить на практике.

Некоторые пожилые люди из числа участников мероприятия получили ответы на наболевшие вопросы, а кто-то в ходе дискуссии наметил пути решения своих вопросов.

Особой темой дискуссии стали льготы пенсионерам, в ходе которой выяснилось следующее: по налогу на имущество список федеральных льготников довольно широкий (в него входят, в частности, и пенсионеры), при этом они полностью освобождаются от уплаты налога за одну квартиру, один дом или дачу, один гараж или машиноместо. То есть если у льготника две квартиры и больше ничего - все равно за одну налог платить придется.

Дискуссионная площадка прошла в рамках проекта «Центр досуга и помощи для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» и использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Центр помощи и досуга для пожилых людей начал работать в Пскове с декабря 2017 года и нацелен на улучшение качества жизни людей, относящихся к категории «дети войны» (родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года) и создание условий для их досуга и возможностей для самореализации.

В Центре действует Школа пожилого человека. Это индивидуальные психологические консультации, обучение навыкам ухода на дому и консультации по вопросам современных технологий и работы в Интернете. Кроме того, для пожилых людей, нуждающихся в особой помощи после выписки из стационаров, организовано динамическое наблюдение сестер милосердия и уход в домашних условиях.

Подопечные проекта по предварительным заявкам могут воспользоваться транспортными услугами для поездок в медицинские и социальные учреждения. В Центре организована работа «Телефона общения» 8-963-338-03-50. Сюда можно позвонить в понедельник, среду и пятницу с 10.00 до 14.00.