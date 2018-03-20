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Свыше 800 экстренных операций на сердце выполнили псковские кардиологи в прошлом году

22.03.2018 12:32|ПсковКомментариев: 6

Более 800 экстренных операций на сердце и 50 плановых стентирований выполнили кардиологи сосудистого центра Псковской областной клинической больницы в прошлом году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, такие данные озвучила заведующая отделением неотложной кардиологии с блоком реанимации и интенсивной терапии Псковской областной клинической больницы, врач-кардиолог высшей категории Ольга Кудрявцева. По ее словам, все операции выполнены за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования и бесплатны для пациентов.

Региональный сердечно-сосудистый центр работает в Пскове с 2012 года. Он был открыт в рамках реализации региональной программы модернизации здравоохранения и федеральной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистой патологией». Здесь оказывается высокотехнологичная медицинская помощь: стентирование артерий сердца, сонных артерий, эмболизация (выключение из кровотока) аневризм сосудов головного мозга, клипирование аневризм сосудов головного мозга, восстановление проходимости магистральных сосудов шеи при их сужении, установка кардиостимуляторов.

«Операции направлены на сохранение жизнеспособного миокарда. Мы подбираем пациентам лечение, которого они должны постоянно придерживаться», - подчеркнула Ольга Кудрявцева и призвала пациентов внимательнее относиться к своему здоровью.

Она также рассказала, что в течение года после операционного вмешательства за каждым пациентом наблюдают кардиологи консультационной поликлиники областной больницы. Проект постоперационного ведения больных стартовал в областной больнице в декабре прошлого года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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