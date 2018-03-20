Общество

«Эхо Москвы» отозвало своих журналистов из Госдумы

22 марта главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале, что отзывает сотрудников радиостанции из Госдумы. «"Эхо Москвы" считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы», - написал Венедиктов.



Как сообщает ТАСС, 21 марта комиссия Госдумы по этике, а ходе рассмотрения «дела Слуцкого» не установила нарушений «поведенческих норм» со стороны депутата, обвиняемого журналистками Дарьей Жук и Фаридой Рустамовой в домогательствах по отношению к ним. В знак несогласия с решением комиссии по этике РБК, Дождь, Znak.com, RTVI заявили о прекращении сотрудничества с Госдумой. Кроме того, «Коммерсантъ» сообщил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцкими и комиссией по этике.



Напомним, ранее в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики были направлены жалобы от продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук и корреспондента русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой на домогательства со стороны депутата Слуцкого, которые произошли в 2014 и 2017 годах соответственно.