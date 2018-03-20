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За продвижение «Лыжного десанта» на уровне Северо-Запада возьмется партпроект «Историческая память»

22.03.2018 13:52|ПсковКомментариев: 1

Просьба о содействии в продвижении на уровне Северо-Запада проекта «Лыжный десант» поступила в псковскую общественную приемную «Единой России». Сегодня, 22 марта, с гражданами встретился секретарь регионального отделения Партии, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, о помощи в организации «Лыжного десанта» - похода по маршруту партизанского обоза с продовольствием - попросил общественник и предприниматель Игорь Тарасов. По его словам, о готовности участвовать в нем уже заявили представители Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Предполагается, что лыжники стартуют из деревни Нивки Дедовичского района Псковской области, пройдут через деревню Татинец, мимо Рдейского монастыря до города Холма Новгородской области. Протяженность маршрута составит 33 км. Реализовать проект планируется в 2019 году. «Почему бы нам, псковичам, не взять на себя инициативу по проведению такого мероприятия», - предложил Тарасов.

Александр Котов одобрил эту идею и поручил воплотить задуманное в жизнь при содействии и под эгидой партийного проекта «Историческая память».

Напомним, в годы Великой Отечественной войны Дедовичский район был центром «Партизанского края» - первого в стране советского района, возникшего на оккупированной врагом территории, в котором действовали советские законы и органы власти.

В 1942 году из деревни Нивки в Ленинград двинулся обоз «Партизанского края» из 161 подвода. Партизаны, которые сами не ели досыта, отправили голодающим ленинградцам 28 тонн муки и более чем 14 тонн зерна, мяса, гороха, меда и масла. Обоз преодолел в тылу врага сотни километров. Привезенные в город продукты спасли очень многих ленинградцев в самый страшный период блокады, когда от голода и холода каждый день гибли тысячи горожан.

Партийный проект «Единой России» «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Точка памяти» и многие другие.

Источник: Псковская Лента Новостей
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