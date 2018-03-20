Общество

Парк вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов выиграл по итогам голосования за дизайн-проекты общественных территорий Пскова

Парк вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов выиграл по итогам голосования за дизайн-проекты общественных территорий. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов, в депутатский округ которого входит данная территория.

Напомним, рейтинговое голосование за дизайн-проекты общественных территорий состоялось 21 марта. Для всех желающих были открыты три точки для голосования: центральная городская библиотека, центр «Подросток» и музыкальная школа №5 .

Участникам голосования предстояло выбрать один из двух проектов реконструкции следующих общественных пространств: «Аллеи ветеранов» на улице Юбилейной, парка вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов, а также «Сквера искусств» на Четырех углах. Проголосовать за дизайн-проект мог любой желающий в возрасте от 14 лет.

Голосование было тайным, но для регистрации участия требовалось предъявить паспорт. Каждому участнику выдавались бюллетени с проектами трех общественных территорий, по два варианта на каждый объект. Для каждой территории необходимо было выбрать один проект.

По итогам голосования больше всего голосов набрал проект парка вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов - 698 человек выбрали данный парк.

Инициатором включении сквера на проспекте Энтузиастов в программу «Формирование комфортной городской среды» стал депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов.

30 октября 2017 года жители микрорайона «Звездный» подали заявку в УГХ. Под проектом благоустройства подписались около 1,5 тысячи жителей округа. Согласно итогам голосования, данный проект будет реализован в первоочередном порядке.

Дмитрий Барабанов напомнил, что с учетом установки памятника «Стражам границы» по проекту планируется разделить сквер на зону «тихого отдыха» и зону активного отдыха. Памятник стражам границы» будет размещен в зоне «тихого отдыха». Зона активного отдыха предполагает установку детской площадки обустройство велодорожек, спортивных и игровых элементов, в том числе адаптивных для маломобильных групп населения. Пешеходные дорожки, образованные стихийно, будут благоустроены и подняты над уровнем газона, что обеспечит естественное водоотведение.

Напомним, что предложений жителей города по благоустройству общественных территорий осуществлялся в управлении городского хозяйства администрации города Пскова до 9 февраля 2018 года. После этого все предложения и заявки, включенные в программу «Формирование комфортной городской среды» сроком на 2018-2022 года, рассматривались общественной комиссией, где были отобраны объекты за право благоустройства и вынесены на голосование. Проект инициирован партией «Единая Россия». Порядок голосования был утвержден в Постановлении №348 от 29.12.2017 года главой города Пскова Иваном Цецерским.