Общество

В Усвятах состоялась ярмарка учебных мест

19 марта на базе Усвятской средней общеобразовательной школы состоялась ярмарка вакантных учебных мест. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Госкомитете по труду и занятости населения Псковской области, ярмарку посетило 106 учащихся вместе со своими родителями. Целью проведения мероприятия является информирование школьников о профессиях высшего и среднего профессионального образования, о выборе будущей профессии.

В ярмарке приняли участие Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, Филиал ПсковГУ в Великих Луках, Великолукский медицинский колледж, Великолукский лесотехнический колледж, Великолукский механико-технологический колледж, Великолукский политехнический колледж, Невельский филиал Великолукского политехнического колледжа, Опочецкий индустриально-педагогический технику. Представители учебных заведений рассказали школьникам об условиях поступления и обучения, о предлагаемых профессиях, а также предоставили видео-презентации, информационные стенды, объёмный раздаточный материал.

Также в рамках мероприятия специалисты отделения «Областного центра занятости населения» по Усвятскому району проконсультировали школьников по профессиональному самоопределению, а также по вопросам временного трудоустройства несовершеннолетних. В итоге 15 школьников выразили желание трудоустроиться в период летних каникул.