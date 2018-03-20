Общество

Молодежный Пасхальный фестиваль пройдет в Пскове в апреле

Ежегодный VII Псковский Молодежный Пасхальный фестиваль пройдет 15 апреля в областном центре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, фестивальные мероприятия состоятся в Экспоцентре на стадионе «Машиностроитель» с 13:00 до 16:00.

В программу праздника включены: работа интерактивных площадок для детей и взрослых, пасхальные угощения, мастер-классы, ремесленные ряды, концерт молодежных коллективов и сольных исполнителей города Пскова, а также народные забавы от фольклорных объединений.

В рамках фестиваля пройдет благотворительный аукцион «Пасхальные куличи» по сбору средств на лечение девятилетней Дарьи Ардашевой (диагноз: сочетанные пороки развития ЦНС, менингорадикулоцеле, синдром ФСМ, внутренняя гидроцефалия). Специально для аукциона кулинары Пскова изготовят эксклюзивные пасхальные куличи, которые сможет купить на фестивале-ярмарке любой желающий, внеся личные пожертвования, которые будут направлены на лечение Даши.

Молодежный центр приглашает к участию творческие коллективы, клубы, объединения и артистов разных жанров! Заявки можно оставлять в группе ВКонтакте в специальной теме.

Организаторы: Молодежный центр города Пскова и Северо-Западный центр социологии и маркетинга при поддержке Управления культуры Администрации города Пскова, АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области», Корпорации отдыха и развлечений, а также Благотворительного марафона «Добрый Псков» и ПРС «ПОКОЛЕНИЕ».