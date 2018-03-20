Общество

В Псковском перинатальном центре появились два собственных реанимобиля

В Псковский перинатальный центр поступили два новых реанимобиля, оснащенных современным оборудованием для рожениц и новорожденных. Спецтранспорт передан региону государственной корпорацией «Ростех» на безвозмездной основе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, такая договоренность была достигнута между врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым и генеральным директором «Ростеха» Михаилом Чемезовым.

Машины в Псков уже прибыли и находятся в оперативном управлении областного перинатального центра.

«Мы очень ждали собственные реанимобили. Один предназначен для перевозки новорожденных детей из медицинских учреждений Псковской области в областной центр, а также, при необходимости, за пределы региона. В нем установлены транспортный кювез, дыхательная и другая необходимая аппаратура. Второй - для транспортировки матерей. Это очень нужное приобретение, которое будет помогать оказывать населению качественную оперативную медицинскую помощь. Уже в ближайшее время машины будут введены в эксплуатацию», - рассказал главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк.

Добавим, что собственные машины скорой помощи появились в Псковском перинатальном центре впервые. До этого момента транспортировка пациентов роддома осуществлялась с помощью автомобилей скорой помощи детской и областной клинической больниц.

Напомним, в Пскове готовится к открытию новый перинатальный центр мощностью на 110 коек. Здание построено в рамках федеральной программы по совершенствованию родовспомогательной службы. Новый перинатальный центр сможет принимать большую часть родов в области - порядка 4 тыс. в год. Также в нем предусмотрено отделение второго этапа выхаживания новорожденных.