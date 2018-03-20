Общество

Псковичей предупреждают о рыхлом льде

Государственные инспекторы инспекторского отделения № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» напоминают: с наступлением весны и под воздействием солнечных лучей лед на водоемах начинает таять. Еще более разрушительное действие на него оказывает усиливающееся весной течение воды которое подтачивает его снизу. «Близится время ледохода и паводка. Внешне лед по-прежнему кажется прочным. Однако, перед вскрытием рек и водоемов он становится рыхлым и слабым», - рассказали Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Наибольшую опасность весенний лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, дети играют на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.

«Родители и педагоги! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью», - призывают в ГИМС.