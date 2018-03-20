Общество

Полный курс счастливой жизни. Часть четвертая весеннего супермарафона в свежем выпуске журнала «Телесемь»

Предлагаем вашему вниманию обзор №12 журнала «Телесемь. Псков»

Папа недели: Филипп Киркоров. Певец построил своим детям домашний «Диснейленд».

Дорога без возврата недели: Олег Табаков. 12 марта не стало великого актера и режиссера. Он умел творить, любить, дружить, помогать. Близкие люди поделились с «Телесемь» воспоминаниями о том, как Олег Павлович изменил их жизнь.

Разговор по душам недели: Лолита. В рубрике «Телесемь» «Между нами, девочками» певица помогает нашим читательницам разобраться в той или иной жизненной ситуации. А какие вопросы волнуют ее саму, выяснилось во время беседы.

Сериал недели: «Золотая Орда». В проекте Первого канала кипят страсти. Консультант сериала, доктор исторически наук Андрей Богданов, комментирует, что соответствует исторической действительности, а что является вымыслом.

Вопрос звезде недели: Валентина Рубцова. Актриса ответила на вопросы читателей «Телесемь».

Здоровье недели: весенние обострение. Март и апрель – нелегкая пора для тех, кто страдает язвой или гастритом. Как пережить этот период безболезненно?

Приятного аппетита недели: календарь Великого поста. Составляем режим питания на шестую неделю.

Вопрос недели: что приготовить на детский праздник?

А также в номере: удобная и подробная телепрограмма, игротека, астрологический прогноз на неделю, прогноз погоды, анекдоты и розыгрыш призов!

«Телесемь» - 2 в 1: журнал и телегид

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