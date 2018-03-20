Общество

Инспектор труда Псковского облсовпрофа награждена благодарственным письмом Северо-Западной ассоциации «Безопасный труд»

За плодотворное сотрудничество в проведении XVIII конференции «Актуальные вопросы охраны труда: от законодательных требований к контрольным вопросам» главный технический инспектор труда Псковского облсовпрофа Елена Никифорова отмечена благодарственным письмом Северо-Западной Ассоциации «Безопасный труд». «Благодарим вас за содействие в повышении уровня информированности работодателей и работников об изменениях в трудовом законодательстве, а также выработке единых подходов к формированию профессиональных компетенций и совместных решений по основным проблемам в сфере трудовых отношений и охраны труда», - говорится в письме за подписью генерального директора Ассоциации Анны Федуловой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Напомним, что XVIII конференция «Актуальные вопросы охраны труда: от законодательных требований к контрольным вопросам» прошла в Пскове 21 марта. По информации главного технического инспектора труда Псковского облсовпрофа Елены Никифоровой, в этом году организаторы несколько изменили формат мероприятия, предложив участникам конференции для обсуждения несколько жизненных ситуаций, касающихся сферы охраны труда. «Это были действительно жизненные ситуации, которые произошли в различных субъектах Российской Федерации. Участники конференции не только ознакомились с предложенным материалом, но и сформировали свои экспертные мнения, вопросы и рекомендации, которые обсуждались в рамках панельной дискуссии. Конференция прошла очень интересно. Со своей стороны хотелось бы выразить благодарность всем участникам конференции и её модератору — заместителю генерального директора АО ТД «Восток-Сервис» Инне Ёрховой за возможность участвовать в таком заинтересованном и полезном для всех сторон трудовых отношений диалоге», - отметила Елена Никифорова.