Общество

Жительница Новосокольников фиктивно прописала у себя азербайджанца

Прокурор Новосокольнического района признал законным и обоснованным постановление дознавателя о возбуждении уголовного дела по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, установлено, что 24 ноября 2017 года жительница г. Новосокольники в МО МВД России «Новосокольнический» путем составления не соответствующего действительности заявления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, фиктивно поставила на учет иностранного гражданина республики Азербайджан в индивидуальном жилом доме, расположенном в д.Захарово Новосокольнического района, без намерения предоставить иностранцу данное жилье для проживания.

Иностранный гражданин в вышеуказанном жилище фактически не проживал, проживать не намеревался.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.