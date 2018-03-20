Общество

Российские метеослужбы предлагают объединить в единую госкорпорацию

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) внесла в правительство России предложение об объединении российских метеослужб в единую госкорпорацию. Об этом заявил «Интерфаксу» глава Росгидромета Максим Яковенко.

«В рамках существующей структуры органов власти и федеральных государственных бюджетных учреждений вы не можете перебросить деньги с одного учреждения на другое. Это проблема. В рамках госкорпорации или публично-правовой компании это проще делать», - сказал Яковенко. Он отметил, что предложения по реформе российских гидрометеослужб ведомство уже направило в правительство РФ.

В Росгидромете надеются, что документ будет претворен жизнь после утверждения состава нового кабинета министров.

«Мы делали (документы – ред.), все это есть. Правительство ознакомилось с этим, запускать будем в новом правительстве», - сказал руководитель Росгидромета.

В пресс-службе Росгидромета пояснили, что речь идет о поправках в Стратегию деятельности в области гидрометеорологии до 2030 года, утвержденную распоряжением правительства РФ в сентябре 2010 года.